Присоединение Индии и Пакистана затруднит способность ШОС действовать сплоченно - эксперт

2017-04-28 17:16 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Процесс присоединения Индии и Пакистана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который планируется завершить в июне 2017 года, не способствует росту влияния этой организации на международном уровне, считает американский эксперт по Центральной Азии Брюс Паньер.

«Хотя ШОС предоставила платформу для стран-участниц для улучшения своих двусторонних отношений и многосторонних связей, организация до сих пор не имела большого влияния на международные отношения. Хотя я думаю, что мир признает потенциальную силу блока, эта сила остается в теории. Не было примера, когда ШОС оказывало сильное влияние на какие-либо крупные события за пределами своих границ», - сообщил Брюс Паньер Trend по электронной почте в пятницу.

Он также отметил, что после присоединения к ШОС таких крупных государств как Индия и Пакистан, найти общую позицию в рамках организации будет труднее. Он напомнил, что в ШОС шесть официальных членов - Китай, Россия и четыре государства Центральной Азии, но, по его словам, общепризнанно, что решения принимают Пекин и Москва.

«Исламабад и Дели, возможно, будут не такими покладистыми, как правительства стран Центральной Азии», - сказал эксперт.

Он также отметил, что трудно поверить, что ШОС сможет действовать в качестве единой военной силы, после того как к ней присоединятся Индия и Пакистан, и сложно представить, что индийские, пакистанские и китайские войска объединятся для военных операций.

В то же время Паньер отметил, что ШОС предлагает сотрудничество во многих областях и на различных уровнях. Он напомнил, что различные министры – иностранных дел, юстиции, здравоохранения, транспорта и другие - регулярно собираются вместе. Страны сотрудничают в области безопасности, борьбы с терроризмом, обмениваются информацией о террористических группах, участвуют в спасательных операциях и в процессе оказания помощи в случае крупных стихийных бедствий (землетрясений, наводнений, оползней и т. д.). Кроме того, в уставе ШОС есть пункт о взаимной обороне, и иногда страны проводят совместные военные учения, хотя и не так часто, как десять лет назад.

По словам эксперта, большим стимулом к членству в ШОС, каким он сейчас видится, являются возможности для торговли. Он отметил, что Китай успешно использовал ШОС в качестве инструмента для развития сотрудничества с другими странами организации - Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, и сейчас он является ведущим торговым партнером государств Центральной Азии.

«Членство Индии и Пакистана в ШОС предоставляет Дели и Исламабаду еще одну возможность для расширения деловых связей с Китаем, который граничит с обеими этими странами», - сказал Паньер.

Помимо этого, по словам эксперта, членство Индии и Пакистана в ШОС открывает для них более широкий доступ к российскому рынку, в том числе к таким энергоресурсам, как российская нефть.

Вместе с тем, Паньер отметил, что ШОС - грозная организация, по крайней мере, на бумаге.

«Руководители некоторых стран-членов ШОС иногда любят отмечать потенциальную военную мощь ШОС, с учетом возможностей российских и китайских вооруженных сил. Не смотря на наличие такой силы, остается открытым вопрос, насколько реально сотрудничество российских и китайских военных, если они столкнутся с общей угрозой», - сказал эксперт.

По словам эксперта, главная интрига, связанная сегодня с присоединением Индии и Пакистана к ШОС, заключается в том, что мировая общественность должна, по крайней мере, прислушиваться, к организации, которая продемонстрировала, что будет поддерживать своих участников перед лицом международной критики.

Он напомнил, что западные организации, такие как, например, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Организация по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ) и ШОС направляют наблюдателей на выборы в Центральной Азии и России. При этом в оценках БДИПЧ часто указываются недостатки в избирательных системах этих стран, в то время как ШОС оценивая те же самые выборы, как правило, дает высокую оценку избирательной кампании и самим выборам.

Другим примером, по словам Паньера, являются события в узбекском Андижане в мае 2005 года. Он напомнил, что после андижанских событий звучали призывы к международному расследованию этой трагедии, но правительство Узбекистана было против этого, и нашло поддержку у ШОС в этом вопросе. Эксперт отметил, что в тот период связи Ташкента с друзьями по ШОС стали даже теплее.

«Дели и Исламабад, вероятно, могут рассчитывать на аналогичную поддержку ШОС перед лицом международной критики», - сказал эксперт.

Резюмируя мотивы Индии и Пакистана при вступлении в ШОС, Паньер отметил, что основная выгода в том, что это еще одна организация, которая способствует укреплению торговых отношений между странами-участницами.

«И опять же Китай, похоже, является основным бенефициаром, поскольку Пекин уже приступил к осуществлению своего проекта «Один пояс – один путь» - сети торговых путей, которые подразумевают связи с Пакистаном и Индией и через них», - сказал эксперт.

О том, что завершение процедуры приема Индии и Пакистана в ШОС завершится в июне текущего года на саммите с участием глав государств-членов этой организации в Астане, ранее заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Членами ШОС в настоящее время являются Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статусом наблюдателей обладают Афганистан, Пакистан, Беларусь, Иран, Монголия, партнерами по диалогу являются Азербайджан, Турция, Шри-Ланка, Камбоджа, Непал и Армения.

(Автор: Елена Косолапова)