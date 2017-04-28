В Поти ураганный ветер нанес городу ущерб

2017-04-28 17:33 | www.apa.az | 3

В грузинском городе Поти ураганный ветер привел к разрушительным последствиям.

Как сообщает грузинское бюро АПА, в результате сильного ветра снесло крыши более 10 домов, детского сада, деревья вырвало с корнем.

Население обратилось за помощью в мэрию. Председатель муниципалитета Александр Топурия и мэр города Ираклий Какулиа встретились с населением.

И.Какулиа отметил, что на месте работают службы спасения. По его словам, мэрия создала специальную комиссию для определения суммы ущерба.