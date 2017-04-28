В Индонезии издали фетву против браков с девушками моложе 18 лет

2017-04-28 17:18 | www.oxu.az | 2

Конгресс мусульманских женщин-священнослужителей в Индонезии издал фетву против браков с девушками моложе 18 лет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, собравшиеся женщины призвали местное правительство увеличить минимальный возраст вступления в брак для женщин с нынешних 16-ти до 18 лет.

Они убеждены, что раннее замужество мешает индонезийкам продолжить образование, а половина союзов завершается разводом.

Фетва - правовая позиция по какому-то вопросу, которую формулируют представители мусульманского духовенства. Она не имеет юридической силы, однако обладает влиянием среди верующих.

Обычно фетвы в Индонезии издает совет улемов, состоящий в основном из мужчин.

Также конгресс издал фетвы против сексуальных домогательств и нанесения вреда окружающей среде. Индонезия - крупнейшая страна мира по численности населения, исповедующего ислам. В ходе переписи 2010 года 9 из 10 жителей страны назвали себя мусульманами.

Островное государство также удерживает мировое лидерство по числу несовершеннолетних невест. Каждая четвертая индонезийка вступила в брак до 18-летнего возраста, подсчитал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Трехдневный конгресс в городе Чиребон называют первым крупным собранием мусульманских женщин-клириков в стране. Ислам не запрещает женщинам заниматься богословием, однако в большинстве его течений им не разрешается быть имамами.

При этом в Индонезии уровень грамотности среди женщин превышает 90%, показало исследование ЮНЕСКО. Это один из самых высоких показателей среди стран с преимущественно мусульманским населением.

С 2001 по 2004 год пост президента Индонезии впервые в истории страны занимала женщина - Мегавати Сукарнопутри, дочь первого главы государства Сукарно.

В стране действует закон, по которому женщинами должны быть не менее 30% партийных кандидатов на парламентских выборах.

С.С.

