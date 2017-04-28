Выплаты компенсаций по незастрахованным вкладам еще одного банка-банкрота в Азербайджане начнутся в мае

2017-04-28 17:17 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Выплаты компенсаций по незастрахованным вкладам Кавказского банка развития начнутся восьмого мая, сказал в пятницу журналистам исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

По его словам, в рамках первого транша вкладчики получат не более 50 тысяч манатов каждый, после завершения этой процедуры останется 31 вкладчик, чьи компенсации будут выплачены на следующем этапе.

На сегодня по застрахованным вкладам ADIF выплатил клиентам Кавказского банка развития почти два миллиона манатов.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензию банка 27 января 2016 года из-за несоответствия его совокупного капитала минимальному требованию регулятора [50 миллионов манатов] и невыполнения обязательств перед кредиторами.

Кавказский банк развития был учрежден в 1997 году.

Официальный курс на 28 апреля составляет 1,7025 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)