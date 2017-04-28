С нетерпением ожидаю каждого нового приезда в Баку - французская гимнастка

2017-04-28 17:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Я каждый раз с нетерпением ожидаю международные турниры по художественной гимнастике в Баку, чтобы приехать сюда, сказала Trend в пятницу французская гимнастка Ксения Мустафаева.

По ее словам, здесь публика очень хорошо поддерживает спортсменов, что действительно приятно.

"Тут классная обстановка. Каждый раз я жду с нетерпением возможности приехать на турнир в Баку. Хотя я уже в пятый раз выступаю с этой программой, но в начале года у меня была травма, и сейчас, в Баку, я только начинаю врабатываться в программу", - сказала Мустафаева.

Гимнастка подчеркнула, что ей нравится освещение, применяемое на бакинских турнирах.

"У нас во Франции проводится Гран-при в Тье, и там тоже самое – затемнение трибун и свет на помост. С предметами выступать вполне нормально, так что мне это нравится", - сказала Мустафаева.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку.

Первый день стартовал с квалификационных соревнований по индивидуальным выступлениям гимнасток в упражнениях с обручем и мячом, а также по групповым упражнениям с пятью обручами.

Азербайджан на соревнованиях представят Жаля Пириева и Зохра Агамирова, а также сборная по групповым упражнениям в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.

(Автор: Максим Цурков)