В России мужчина убил свою семью и покончил с собой

2017-04-28 17:40 | www.apa.az | 2

Житель Ставрополья убил жену и двоих детей, после чего покончил с собой.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления Следственного комитета РФ.

«Проведенные первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия дают основания полагать, что женщине и детям причинил телесные повреждения глава семьи, после чего покончил жизнь самоубийством», — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, в руках у мужчины нашли нож, а характер повреждений у всех погибших был идентичен. «Следов проникновения в жилище не обнаружено: входная дверь домовладения была закрыта изнутри, общий порядок вещей в доме не нарушен», — добавляется в релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». В ближайшее время по изъятым предметам и объектам будет назначен комплекс экспертиз, параллельно ведется допрос родственников и соседей погибших, устанавливаются мотивы произошедшей трагедии.