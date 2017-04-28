В Кремле назвали основные темы встречи Путина с Меркель

2017-04-28 17:42 | www.apa.az | 2

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель 2 мая в Сочи затронут ключевые международные проблемы, в том числе борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и выполнение Минских договоренностей.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, лидеры обсудят текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Как отмечается, главы государств также обменяются мнениями по предстоящему в июле в Гамбурге саммиту «Группы двадцати».

Отметим, ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отмечал, что однодневный визит Меркель в Сочи станет подготовкой к встрече «Большой двадцатки».

В последний раз канцлер Германии приезжала в Россию в 2015 году на празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В марте на встрече с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем российский президент заявил, что ждет Меркель с визитом, и попросил передать ей наилучшие пожелания.