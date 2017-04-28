Умерла одна из пострадавших при теракте в Стокгольме

2017-04-28 17:27 | www.oxu.az | 2

В Швеции умерла 60-летняя женщина, которая пострадала при теракте 7 апреля в Стокгольме. Количество жертв теракта, таким образом, увеличилось до пяти, сообщили в полиции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на meduza.io, имя погибшей не сообщается.

Напомним, что 7 апреля в центре Стокгольма грузовик наехал на прохожих и врезался в супермаркет. За рулем, как предполагается, был гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, которого вскоре задержала полиция.

24 апреля шведские спецслужбы отчитались о задержании еще одного подозреваемого в причастности к теракту, его личность не раскрывается.

С.С.

