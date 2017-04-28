Президент Монголии: Сотрудничество с Азербайджаном будет расширяться на международном и региональном уровнях

2017-04-28 17:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Хочу передать вам искренние поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Азербайджаном. Уверен, что сотрудничество и дружественные связи между Монголией и Азербайджаном будут расширяться не только на двустороннем, но и на международном и региональном уровнях. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, а дружественному азербайджанскому народу - процветания», - говорится в поздравлении.