Россия по линии Интерпола объявила в розыск экс-премьера Украины Арсения Яценюка

2017-04-28 17:43 | www.apa.az | 2

Материалы для розыска экс-премьера Украины Арсения Яценюка направлены в Интерпол.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, данный факт подтвердил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«Материалы для розыска экс-премьера Украины Яценюка направлены в Интерпол», — сказал Куренной.

МВД Украины в пятницу сообщило, что получило копию обращения правоохранительных органов РФ в Интерпол с просьбой об объявлении Яценюка в международный розыск.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин рассказал о ряде украинских деятелей, которые в РФ обвиняются в участии в преступлениях, совершенных в отношении российских военнослужащих в ходе контртеррористической операции на территории Чечни в период 1994–1995 годов. По его словам, следствие установило, что в эти годы в составе карательного отряда «Арго», а затем «Викинг» против сил РФ воевал и Яценюк.