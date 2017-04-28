Стали известны имена руководителей международных организаций, которые примут участие на Бакинском форуме

2017-04-28 17:48 | www.apa.az | 1

Стали известны имена руководителей международных организаций, которые примут участие на IV Бакинском форуме Всемирного межкультурного диалога 4-6 мая в Баку.

Как сообщили АПА в отделе информации и связей с общественностью Министерства культуры и туризма, на форуме примут участие гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова, гендиректор ИСЕСКО Абдулазиз Осман аль-Тувейджри, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф бин Ахмад Аль-Усеймин, генеральный секретарь ОЧЭС Майкл Кристидес, генеральный директор ИРСИКА Халит Эрен, генеральный секретарь Союза арабского Магриба Тайеб Баккос, генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Рамиль Гасанов, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов.

На форуме, который продлится три дня, будут проведены около 40 сессий и мероприятий на такие темы, как безопасность людей, устойчивое развитие, миграция, межкультурный и межрелигиозный диалог, борьба с экстремизмом, отношение к беженцам и мигрантам, роль молодежи и образования в межкультурном диалоге, продовольственная безопасность.