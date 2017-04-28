Создана рабочая группа по обеспечению кибербезопасности Исламиады

2017-04-28 17:40 | www.oxu.az | 2

В министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана под председательством министра Рамина Гулузаде с участием заместителей и советников министра, руководителей интернет-провайдеров, мобильных операторов и предприятий связи проведено совещание, посвященное подготовке к IV Исламским играм солидарности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на совещании министр Рамин Гулузаде подчеркнул, что для обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности во время IV Исламских игр солидарности в министерстве созданы штаб и рабочая группа по кибербезопасности. Рабочая группа осуществляет меры для обеспечения на высоком уровне телекоммуникационных услуг в ходе игр, и эта работа завершается.

На совещании было отмечено, что в соответствии с требованиями Операционного комитета игр места и здания, где будут проведены игры, были оснащены устойчивыми и альтернативными оптическими кабелями, осуществлены мероприятия по обеспечению высокоскоростным интернетом.

Руководители интернет-провайдеров отметили, что для обеспечения бесперебойной работы интернета выделены основные и альтернативные каналы, для обеспечения безопасной работы интернет-сети ООО Delta Telecom и Azərtelekom даны соответствующие поручения.

С.С.

