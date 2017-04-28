В Москве активистке «Яблока» плеснули в лицо химическим раствором

2017-04-28 17:47 | www.oxu.az | 2

В Москве напали на активистку партии «Яблоко» Наталью Федорову.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Дождь, ей плеснули в лицо некий химический раствор, от которого у нее пропало зрение, сообщил в своем твиттере лидер московского отделения партии Сергей Митрохин.

«На активистку ЯБЛОКА Наталью Фёдорову совершено нападение в Черемушках. Подонок брызнул ей в лицо хим раствором. У неё пропало зрение», - написал он.

Активистке партии «Яблоко» Натальи Федоровой диагностировали химический ожог лица и глаз после нападения на нее в Москве. Об этом Дождю сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

На сайте партии отмечается, что нападение на Федорову произошло рядом с ее домом. В партии предполагают, что нападение может быть связано с ее общественной деятельностью.

«Потерпевшая обратилась за медицинской помощью, из больницы направлены телефонограмма в полицию. Обстоятельства дела уточняются», - говорится в сообщении.

Федорова занимается защитой парка «Торфянка». На встрече жителей с главой управы по вопросу программы реновации она также выступила с критикой переселения москвичей.

Э.А.