В Баку вынесен приговор гражданину России

2017-04-28 17:54 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям в пятницу завершился суд по уголовному делу арестованного в Баку российского гражданина армянского происхождения Марата Уелданова, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

На процессе под председательством судьи Самира Алиева обвиняемому был зачитан приговор, согласно которому Уелданов осужден на восемь лет.

Согласно обвинению, российский гражданин Марат Уелданов был задержан в Баку 28 июля прошлого года. Он обвиняется по статье 234 (незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров) УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)