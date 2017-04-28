В Баку определились финалисты Кубка мира в двух видах программы

2017-04-28 17:55 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку завершились квалификационные соревнования Кубка мира по художественной гимнастике в индивидуальных выступлениях с обручем и мячом.

По итогам квалификации выступлений с обручем в финал вышли представители России Александра Солдатова и Арина Аверина, израильские спортсменки Николь Зеликман и Виктория Филановски, американки Эвита Грискенас и Камилла Фили, белорусская гимнастка Алина Горносько и представительница Болгарии Невиана Владинова.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова, набрав 16,150 балла, заняла десятое место и стала вторым резервистом в финале.

В соревнованиях с мячом в финал квалифицировались россиянки Александра Солдатова и Арина Аверина, Алина Горносько из Беларуси, Невиана Владинова из Болгарии, Ана Луиза Флориану из Румынии, Виктория Филановски из Израиля, представительница Грузии Нателла Болатаева и Ксения Мустафаева из Франции.

Лучшая из азербайджанских гимнасток Жаля Пириева завершила выступления на 14 месте.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку.

Первый день стартовал с квалификационных соревнований по индивидуальным выступлениям гимнасток в упражнениях с обручем и мячом, а также по групповым упражнениям с пятью обручами.

Азербайджан на соревнованиях представляют Жаля Пириева и Зохра Агамирова, а также сборная по групповым упражнениям в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.

(Автор: Максим Цурков)