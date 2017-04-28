Сборная Азербайджана встретится с Саудовской Аравией

2017-04-28 17:54 | www.apa.az | 2

Стали известны соперники мужской сборной Азербайджана по волейболу в контрольных играх в Словении.

Как сообщает apasport.az, подопечные Фарида Джалалова планируют сыграть как минимум 5 матчей в Мариборе.

Наша команда, победившая всех соперников в Израиле, здесь померится силами в 2 матчах с Саудовской Аравией. Наши волейболисты встретятся и с 2 словенскими клубами.

Кроме этих соперников наша сборная может сыграть и с Хорватией, однако это ещё не уточнено.

Отметим, что наши волейболисты готовятся к Исламиаде и будут находиться на учебно-тренировочных сборах в Словении до 6-го мая.