Как медсестра из Азербайджана травила мужчин в Турции

2017-04-28 17:54 | www.oxu.az | 2

Турецкий суд рассматривает дело двух азербайджанок, обвиняемых в отравлении своих мужей в Азербайджане и еще двух человек в Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом пишут турецкие СМИ.

Показания против Махаббат Ч. и Гюляры С. дала их знакомая по имени Айла. По словам Айлы, Гюляра вышла замуж за гражданина Турции Ниязи, жившего в Болу, которого позже отравила с помощью Махаббат. А сама Махаббат таким же образом в другой турецкой провинции убила своего мужа-турка.

Давшая показания в суде по тяжким преступлениям провинции Болу Айла заявила, что познакомилась с Махаббат в одной из клиник Анкары в 2013 году, после чего стала дружить с ней.

«Я написала заявление, потому что они уже убили двух граждан Турции. Неизвестно, скольких бы еще убили, если бы я не обратилась в правоохранительные органы», - заявила Айла.

По ее словам, Махаббат предлагала ей 50 тысяч лир, чтобы она забрала свое заявление из полиции.

Несмотря на то, что азербайджанки отрицали все в суде, их вина была доказана. Так, муж Махаббат, Мехмет, и муж Гюляры, Ниязи, страдали от болезни Альцгеймера и оба скончались от сердечного приступа. Соответствующие врачебные документы были представлены суду.

Также было установлено, что после смерти мужа Махаббат при невыясненных обстоятельствах в 2015 году скончался ее сожитель Атилла, причины смерти которого пока не установлены.

С.С.

