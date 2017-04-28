ЕС приветствует реформы в Узбекистане - спецпредставитель

2017-04-28 17:58 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Евросоюз готов поддержать Стратегию действий по дальнейшему развитию Узбекистана на ближайшие годы, включающую в себя реформы в различных сферах. Об этом сказал на встрече с журналистами в пятницу спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан, находящийся с визитом в Узбекистане.

По его словам, ЕС ценит важную роль, которую Узбекистан играет в поддержании стабильности в регионе и его экономическом развитии и готов поддержать принятую по инициативе президента Шавката Мирзияева Стратегию действий по дальнейшему развитию республики в 2017-2021 годах.

"ЕС приветствует происходящие в стране реформы, которые создают условия для укрепления двусторонних отношений Узбекистана с ЕС и другими государствами Центральной Азии", - сказал спецпредставитель ЕС.

Буриан сообщил, что в ходе пребывания в республике он провел встречи с официальными лицами и обсудил сотрудничество ЕС и Узбекистана в сферах политики, экономики, предоставления технической помощи в целях развития.

Представители ЕС обсудили с узбекской стороной перспективы подписания в ближайшие дни соглашения по финансированию проекта "Программа развития сельского хозяйства". В рамках соглашения правительству республики будет предоставлен грант в размере 21,5 миллиона евро на развитие исследовательской деятельности в области сельского хозяйства, расширения доступа фермеров к современным технологиям, информации и рынкам сбыта агропродукции, а также приведения Национальной продовольственной программы в соответствие с международными стандартами.

Спецпредставитель сообщил также о посещении Самарканда, где делегация ознакомилась с ходом реализации проекта, финансируемого совместно ЕС и Французским агентством развития с целью оказания содействия местным властям в модернизации системы сбора и переработки твердых отходов. Делегация ЕС также провела в Узбекистане встречи с представителями неправительственных общественных организаций. Состоялся обмен мнениями с руководителями европейских компаний, дипломатического корпуса и международных организаций по вопросам экономического и политического развития страны.

Узбекистан и Евросоюз в 1996 году подписали соглашение "О партнерстве и сотрудничестве".

Дипломатическое представительство Евросоюза в Узбекистане открыто в 2012 году. Объем финансовой помощи ЕС этой центральноазиатской республике в 2014-2020 годах утвержден в размере 168 миллионов евро. Эти средства будут направлены на улучшение ирригационной инфраструктуры, внедрение возобновляемых источников энергии в агробизнесе, содействие программе по созданию новых рабочих мест в регионах.

(Автор: Демир Азизов)