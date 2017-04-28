Успех азербайджанских танцоров на международном фестивале в Грузии (ФОТО)

2017-04-28 17:58 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские танцоры с успехом выступили на IV Международном фестивале хореографии имени Вахтанга Чабукиани, организованном Ассоциацией педагогов-хореографов Грузии при поддержке Министерства культуры Грузии и охраны памятников и мэрии Тбилиси, сообщила Trend Life лауреат фестиваля Ленай Сеидализаде

Фестиваль носит характер как творческий, так и научно-образовательный, служит развитию отрасли хореографии, а также популяризации и пропаганды творчества Вахтанга Чабукиани. Главная цель - повышение уровня частных и государственных танцевальных школ и студий в Грузии и соседних странах, обмен творческим опытом между педагогами-хореографами.

Профессиональные и самодеятельные коллективы, а также сольные исполнители из Грузии, Азербайджана, Турции, России и других стран соревновались в концертном зале Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили. Победителей в трех номинациях (классический / неоклассический танец, современный танец / модерн, джаз-танец и национальный танец) выявило международное жюри. Помимо дипломов лауреатов, памятных призов и сувениров от организаторов, на фестивале были учреждены специальные призы.

Азербайджан с большим успехом представляли такие танцевальные коллективы, как “Тябяссум”, детский театр-студия "Гюнай", а также сольные исполнители – Аслана Алиева, Фарид Абдуллаев, Ленай Сеидализаде.

Детская театр-студия "Гюнай" была отмечена за театральность, красочность постановок и интересный репертуар. Талантливые девочки коллектива “Тябяссум” получили награду за верность традициям и фестивалю. Ученица Бакинской хореографической академии Алиева Аслана успешно выступила в двух номинациях, классической и народной, исполнив вариацию из балета “Весталка” и лирический танец с бубном в постановке своего педагога народной артистки Азербайджана Розы Джалиловой. Также на сцене в этом году был продемонстрирован и другой танец-шедевр корифея - "Хумайун рянги". Впервые на фестивале с упехом было представлено аргентинское танго учениками бакинской школы "TangoOn", основателем которой является Назрин Адигезалзаде.

В рамках фестиваля были организованы мастер-классы по классическому танцу, экскурсии по достопримечательностям Тбилиси.

Представители Азербайджана выразили особую благодарность Ассоциации педагогов-хореографов Грузии во главе с Наталией Викторовной Дигмелашвили за теплый прием, высокий профессионализм в организации фестиваля, объективным оценкам жюри и качественному уровню проведения мероприятия.

(Автор: Вугар Иманов)