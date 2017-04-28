Азад Джавадов: Имущество всех банков заложено

2017-04-28 18:10 | www.oxu.az | 2

На Азербайджанском фонде страхования вкладов (ADIF) лежит задолженность в 700 млн манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов на первом заседании Кредиторского комитета банка.

По его словам, получить эти средства у закрытых банков очень сложно:

«Имущество всех банков заложено. У некоторых банков кредитный портфель на 80-90% является проблемным. Фонд заинтересован в возврате средств не меньше самих кредиторов Bank Standard».

У.А.

