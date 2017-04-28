Метро Москвы изменило англоязычный вариант голосового объявления станции «Улица 1905 года»

2017-04-28 18:13 | www.oxu.az | 3

Московский метрополитен перезаписал англоязычный вариант голосового объявления станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии для пассажиров поездов.

Как передает Oxu.az со ссылкой агентство городских новостей «Москва», об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«К нам поступало множество обращений пассажиров с просьбой изменить вариант озвучки объявления станции «Улица 1905 года» на английском языке. Мы пошли навстречу пассажирам и теперь эта непростая для английской озвучки станция объявляется с использованием перевода цифр на английский язык - Ulitsa nineteen oh five goda», - пояснил собеседник агентства.

Ранее станция объявлялась согласно латинской транскрипции русского названия, что, по мнению пользователей метро, создавало неудобства для иностранных граждан.

Дублирование звуковых объявлений на английском языке появилось в поездах на Калужско-Рижской, Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской, Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской, Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях метро.

Как отметил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов, дублирование объявлений на английском языке есть, в том числе, и на Московском центральном кольце.

Появление в поездах метро голосовых объявлений на английском языке выполняется в рамках подготовки к Кубку конфедераций 2017 г. и чемпионату мира по футболу 2018 г., которые пройдут в России.

Ранее сообщалось, что объявлять станции на английском языке на всех линиях столичного метро начнут летом 2017 г.

С.С.

