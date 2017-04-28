Лучшие британские фильмы в Баку

2017-04-28 18:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку с 28 апреля по 4 мая пройдет фестиваль "Третья весна британского кино", в рамках которого азербайджанские зрители увидят самые лучшие британские фильмы, сообщает Trend Life. Фестиваль организован British Council Azerbaijan при содействии посольства Великобритании в Азербайджане.

В связи с этим в Киноцентре "Низами" в Баку состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель посла Великобритании в Азербайджане Стефан Маккормик, директор British Council в Азербайджане Элизабет Уайт, директор Киноцентра "Низами" Лейли Мирзоева и известный британский режиссер Пол Фрейзер.

На пресс-конференции было отмечено, что в этом году фестиваль "Третья весна британского кино" представляет на выбор очень интересные новые фильмы.

В рамках данного фестиваля вниманию азербайджанского зрителя будут представлены новаторские и разнообразные фильмы британских кинематографистов.

Было подчеркнуто, что фестиваль важен с точки зрения творческого обмена с азербайджанскими деятелями кино.

В рамках фестиваля будут продемонстрированы следующие картины - "Навыки взрослой жизни", "Я - Дэниел Блейк", "Ни пуха, ни праха", "Наводнение", "Счастливая жизнь", "Этель и Эрнест". Фестиваль откроет фильм, завоевавший многочисленные награды, под названием "Навыки взрослой жизни", который будет показан с азербайджанскими субтитрами.

(Автор: Джани Бабаева)