В Баку россиянину армянского происхождения вынесен приговор

2017-04-28 18:23 | www.oxu.az | 2

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении российского гражданина армянского происхождения Марата Уелданова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева был вынесен приговор.

Суд приговорил Марата Уелданова к восьми годам лишения свободы.

Отметим, что М.Уелданов был задержан 28 июля прошлого года в Баку. Он был обвинен по статье 234.4.3 УК Азербайджана (незаконное приобретение, производство, хранение и распространение наркотических средств в крупном размере).

После его задержания армянская пресса и российские проармянские СМИ, ссылаясь на сестру Уелданова Марианну Мирзоян, начали распространять информацию о том, будто М.Уелданов арестован из-за того, что он армянин.

З.Г.

