AccessBank реализует проект нефинансовых услуг для предпринимателей в Азербайджане

2017-04-28 18:05 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Мировая практика показывает, что в наше время банки оказывают клиентам всестороннюю поддержку, которая заключается в предоставлении не только финансовых услуг. Все более востребованными становятся нефинансовые услуги, которые включают в себя консультации в сфере ведения бизнеса, тренинги для повышения финансовой грамотности клиентов, нефинансовые сервисы в сфере В2В и т.д.

В последнее время и в Азербайджане и в соседних странах наблюдается потребность населения, в частности предпринимателей, в повышении финансовой грамотности. AccessBank, как один из передовых и инновативных банков страны, одним из первых применил международную практику в сфере оказания нефинансовых услуг (Non-financial Services - NFS). С мая 2016 года при поддержке Азиатского банка развития AccessBank приступил к реализации нового проекта “Non-financial Services” для повышения финансовой грамотности представителей малого и среднего бизнеса.

В рамках проекта уже проведены 26 тренингов с участием местных и зарубежных тренеров на темы «Макроэкономические тренды», «Антикризисное управление», «Маркетинг и техника продаж», «Налоговые расчёты» и т.д. Последние тренинги, проведённые для частных предпринимателей и корпоративных клиентов, были посвящены теме изменений в Налоговом кодексе, вступившим в силу в 2017 году.

На следующем этапе банк планирует создание онлайн-платформы, на котором будут размещаться онлайн-ресурсы, касающиеся проекта NFS.

За период своей деятельности AccessBank постоянно уделял особое внимание всесторонней поддержке малого и среднего предпринимательства. Повышая навыки ведения бизнеса и финансовую грамотность предпринимателей, банк вносит дополнительный вклад в успешное развитие бизнеса своих клиентов.