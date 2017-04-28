Туркменистан и Аргентина готовят переговоры в верхах

2017-04-28 18:08 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде в ходе политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Аргентины обсуждался вопрос о возможности организации встречи глав двух государств, что придаст импульс развитию механизмов двустороннего взаимодействия, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

"Стороны подтвердили приверженность к выводу двусторонних связей на более высокий уровень, отвечающий долгосрочным интересам стран", - сказано в информации.

Делегацию Аргентины возглавил замминистра иностранных дел Густаво Родольфо Злаувинен. На встрече с ним были обсуждены возможности сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической сферах и в области инфраструктуры.

"Обсудили вопросы по созданию различных транспортных маршрутов. Стороны выразили приверженность сотрудничеству в области безопасности продуктов питания и энергетической безопасности, выдвинули предложения по развитию сотрудничества в области сельского хозяйства", - сказано в информации.

После встречи были подписаны меморандум о взаимопонимании о политических консультациях между странами и соглашение об обмене информацией по налоговым вопросам.

В рамках визита в Туркменистан делегация Аргентины была принята министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

В ходе встречи было уделено внимание вопросам развития отношений в политикой и торгово-экономической областях, установления тесных контактов в сфере образования, спорта и туризма.

Также затрагивались вопросы, связанные с возможностями установления прямых контактов между деловыми кругами двух стран.

(Автор: Гусейн Гасанов)