В России одобрили закон о курортном сборе

2017-04-28 18:31 | www.oxu.az | 3

Правительство России одобрило законопроект о введении в четырех регионах России платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба министерства по делам Северного Кавказа.

«Если для нашей страны «курортный сбор» — это принципиально новый, не имеющий аналогов инструмент, то в мировой практике подобные сборы с туристов имеют достаточно широкое распространение», - заявил министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Он отметил, что максимальный уровень сбора в размере 100 руб. находится на минимальных среднемировых значениях.

При этом целый ряд категорий туристов от уплаты сбора освобождается полностью. К таким категориям относятся Герои России и Герои Труда, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и дети до 18 лет.

В соответствии с документом, курортный сбор предполагается начать взимать с туристов, прибывающих на курорты Крыма, а также Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, в 2018–2022 годах.

С.С.

