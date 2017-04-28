В церемониях открытия и закрытия Исламиады в Баку будут участвовать 4 тыс. студентов-волонтеров

2017-04-28 18:14 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Только в церемониях открытия и закрытия предстоящих в Баку IV Игр исламской солидарности в качестве волонтеров будут участвовать четыре тысячи студентов высших и средних специальных учебных заведений. Об этом в пятницу сказал журналистам заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов.

По его словам, в настоящее время для этих студентов проводятся тренинги.

«Уверен, что и на этих Играх студенты-волонтеры проявят себя самым достойным образом. Организацией волонтеров занималось министерство образования. В связи с этим было проведено два форума студентов-волонтеров, была создана Организация студентов-волонтеров под названием «Бирь» («Bir»). Посредством этой организации волонтеры, выбранные из числа студентов высших и средних специальных учебных заведений, активно участвуют в престижных соревнованиях, в церемониях их открытия и закрытия, соответствующих вспомогательных сферах», - сказал Гурбанов.

Замминистра считает, что и на I Европейских играх деятельность студентов-волонтеров была оценена высоко.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)