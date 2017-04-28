В Ашхабаде пройдет заседание глав МИД Японии и стран Центральной Азии

2017-04-28 18:22 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоится шестое заседание министров иностранных дел стран Центральной Азии и Японии, сообщает в пятницу госагентство Туркмен довлет хабарлары.

О дате проведения мероприятия не сообщается.

"Туркменистан, с 2014 года председательствующий в диалоге «Центральная Азия + Япония», готовится к проведению шестого заседания министров иностранных дел центральноазиатских государств и Японии", - сказано в информации.

Во встрече примут участие руководители внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Японии, которые обсудят вопросы обеспечения мира и безопасности в глобальном и региональном аспекте, содействия мирному развитию Афганистана.

Также стороны рассмотрят торгово-экономические, инвестиционные, экологические и культурно-гуманитарные отношения в формате «Центральная Азия + Япония».

По итогам заседания намечается подписание совместных документов.

(Автор: Гусейн Гасанов)