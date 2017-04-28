Сотни человек протестуют в Черногории против вступления страны в НАТО

2017-04-28 18:48 | www.oxu.az | 2

Акция протеста против вступления Черногории в НАТО началась в Цетине, где должно пройти заседание парламента по вступлению страны в Североатлантический альянс.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, на акцию собралось около тысячи человек и примерно столько же полицейских. Многие пришли с флагами Сербии, Черногории, а также в футболках с изображением российского лидера Владимира Путина.

Увидев прибывших на заседание депутатов, участники акции бросились к ним с криками «Позор!», «Воры!». Затем толпа стала скандировать «Предательство!» Протестующие с трибуны зачитали имена «депутатов-предателей, голосующих за НАТО». Толпа встретила каждое имя свистом и проклятиями.

Кроме того, участники массового протеста против вступления Черногории в НАТО сожгли флаг альянса. Протестующие приветствовали сожжение апплодисментами и криками. «Убийцы, убийцы», «НАТО - убийцы, ваши руки в крови», - скандировали собравшиеся.

По данным корреспондента ТАСС, проправительственные организации пытаются устраивать мелкие провокации, которые пресекают дружинники от оппозиции. Полиция нарушителей порядка демонстративно «не замечает».

Заседание парламента, на котором собираются принять закон о вступлении в НАТО, началось после полудня.

Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов экс-премьера Мило Джукановича обладает большинством в парламенте.

Оппозиции, выступающей за референдум о вступлении в НАТО, принадлежит лишь 39 из 81 места в парламенте. В то же время население Черногории относится к НАТО негативно, поэтому черногорские власти решили провести присоединение страны к альянсу через парламент. Чтобы избежать массовых народных выступлений, заседание перенесли подальше от столицы - в Цетине. Оппозиция Черногории призвала граждан выйти на протест к зданию парламента в этом городе, чтобы продемонстрировать нежелание черногорского народа вступать в альянс.

С.С.

