Азербайджан в финале "Евровидения-2017" – опрос фанатов

2017-04-28 18:33 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - 9 мая представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" Диана Гаджиева (сценический псевдоним Dihaj) с композицией Skeletons выступит в первом полуфинале конкурса.

По результатам голосования на популярном сайте, посвященном Евровидению - oikotimes.com, в котором приняло участие более 7,5 тысяч пользователей, Азербайджан входит в ТОП-3 стран, которые попадают в финал конкурса по итогу первого полуфинала, сообщили Trend Life в пресс-службе артистки.

В голосовании фанатов конкурса сайта wiwiblogs.com, в котором приняло участие 26 тысяч человек, Dihaj входит в ТОП-5 участников первого полуфинала.

В опросе этого же сайта, фанаты конкурса также высоко оценили и оригинальный видеоклип на песню Skeletons, включив его в пятерку лучших клипов стран участниц конкурса этого года. По совокупности всех ставок букмекеров в финале конкурса Азербайджану предсказывают место в первой десятке.

Dihaj уже прибыла в Киев (Украина) для первой официальной репетиции на сцене Евровидения, которая состоится 30 апреля.

Напомним, что авторы композиции Skeletons - композитор и продюсер Иса Меликов и Сандра Бьюрман. Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2017" пройдет в Киеве 13 мая, полуфиналы - 9 и 11 мая.

(Автор: Джани Бабаева)