Инам Керимов назначен членом Комиссии по координации и регулированию трудовых отношений

2017-04-28 18:34 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «О дополнительных мерах по совершенствованию регулирования трудовых отношений в Азербайджане» от 17 марта 2017 года.

Согласно изменению, в первой части распоряжения после слов «Таир Будагов - председатель Государственного комитета по статистике» добавляется новый абзац следующего содержания:

«Инам Керимов – председатель Государственного агентства по социальным инновациям и обслуживанию граждан при Президенте Азербайджана».