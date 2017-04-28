Родители «петербургского смертника» заявили, что тот не был в Турции

2017-04-28 19:00 | www.oxu.az | 2

Родители Акбаржона Джалилова, которого правоохранительные органы России считают исполнителем теракта в метро Петербурга, вернулись в город Ош на юге Киргизии и ни с кем не хотят общаться.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил корреспондент ИА «Фергана» Шохрух Саипов, который посетил Джалиловых с целью взять интервью.

Отмечается, что улица, на которой стоит их дом, практически безлюдна, дороги не асфальтированы.

«Постучав в ворота, медленно приоткрыл их и увидел, что мать Акбаржона работает в огороде. Ко мне подошел его отец. Я представился и объяснил причину прихода, но он отказал мне в интервью, объяснив, что они сильно устали от всего, что обрушилось на них после теракта. Я успел задать ему несколько вопросов и получить краткие ответы», — сообщил Шохрух Саипов.

Акрамжон Джалилов рассказал, что на следующий после теракта день его с женой вызвали на допрос в управление Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии по Ошской области. А после допроса, в ночь на 5 апреля, они вылетели в Санкт-Петербург.

«Мы находились в России пять дней. Нас допросили в ФСБ и показали тело нашего сына. Жена потеряла сознание. К сожалению, это был наш сын, мы его опознали. После этого нас отпустили. Теперь ждем результата расследования. Мы не верим, что наш сын совершил этот теракт. Он не был таким человеком», — сказал Акрамжон Джалилов.

Он отрицает информацию о том, что сын побывал в Турции. Ранее турецкая газета Yeni Akit сообщила, что гражданин России Акбаржон Джалилов прибыл в Турцию в ноябре 2015 года и находился там 13 месяцев. В декабре 2016 года он хотел уехать из страны через Анталию, и тут выяснилось, что он превысил срок пребывания. Ему предложили на выбор большой штраф или депортацию, занесение в черный список и запрет посещать страну в течение пяти лет. Джалилов выбрал второй вариант. Чтобы уехать в Россию, ему пришлось обратиться в российское генконсульство в Турции. Он был депортирован 17 декабря 2016 года.

3 апреля в петербургском метро произошел теракт. В результате взрыва на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 14 человек, включая террориста-смертника, которым, по данным СК, являлся уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. По подозрению в причастности к теракту арестованы 10 выходцев из стран Центральной Азии: шестеро — в Петербурге и четверо — в Москве, в том числе предполагаемые организаторы теракта, братья Аброр и Акрам Азимовы.

З.Г.

