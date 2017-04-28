Азербайджанские гимнастки вышли в финал Кубка мира в выступлениях с обручами (ФОТО)

2017-04-28 18:37 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана в групповых упражнениях в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Элиф Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой вышла в финал Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручами.

В квалификации гимнастки набрали 16,400 балла и заняли пятое место, что позволило им попасть в финал.

Также в финал прошли сборные Болгарии, Италии, Украины, Беларуси, Узбекистана, Венгрии и Испании.

Завтра гимнастки будут участвовать в квалификационных соревнованиях упражнений с мячами и лентами, а финалы по обеим дисциплинам пройдут в воскресенье.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку.

Первый день стартовал с квалификационных соревнований по индивидуальным выступлениям гимнасток в упражнениях с обручем и мячом, а также по групповым упражнениям с пятью обручами.

Азербайджан на соревнованиях представляют Жаля Пириева и Зохра Агамирова, а также сборная по групповым упражнениям в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.

(Автор: Максим Цурков)