В Баку состоится юбилейный концерт Софии Ротару

2017-04-28 18:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка СССР, известная певица София Ротару выступит в столице Азербайджана в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу в Instagram певца и композитора EMINа.

"Юбилейный концерт потрясающей Софии Михайловны Ротару состоится 28 июля на фестивале "ЖАРА", - написал в Instagram EMIN.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" пройдет в Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)