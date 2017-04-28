Центробанк Азербайджана снизил объем депозитного аукциона

2017-04-28 18:44 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) первого мая проведет очередной депозитный аукцион по привлечению 150 миллионов манатов, сообщает в пятницу ЦБА.

Несмотря на большой спрос на размещение манатных средств, Центробанк снизил объем привлечения. На последнем аукционе, проведенном 28 апреля, объем предложения составлял 250 миллионов манатов, тогда как спрос был на 350 миллионов манатов.

Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.



Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 12,01-14,99 процента.



Срок размещения средств - 14 дней.



Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. Главная цель при привлечении депозитов коммерческих банков - обеспечить стерилизацию денежной массы. С учетом большого спроса на размещение манатных средств, ЦБА увеличил не только сумму депозита, но и периодичность проведения аукционов.



В Азербайджане действуют 32 банка, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 28 апреля составляет 1,7025 AZN/USD

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli