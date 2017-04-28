Российские артисты поражены приёмом в Баку – интервью (ФОТО)

2017-04-28 18:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Вернувшись после гастролей из Баку во Владикавказ, актёры театра юного зрителя "Саби" рассказали, что произвело в Азербайджане на них самое сильное впечатление. На вопросы журналиста межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева ответила заведующая литературной частью театра Алёна Хачирова.

- Расскажите, пожалуйста, как прошли ваши гастроли в Баку. Какие впечатления вы привезли оттуда?

- Гастроли прошли замечательно. Наша труппа успешно выступила: все три дня играли по четыре спектакля в день для детей в Баку. Это очень красивый и добрый город, очень гостеприимный. Нам уделяли очень много внимания, в том числе средства массовой информации Азербайджана. За три дня мы дважды побывали в разных телекомпаниях, на разных передачах. Журналисты приходили и в театр, разговаривали с режиссерами и актерами. Для нас это было, конечно, неожиданно, потому что мы маленький театр из маленького города, приехали в большую красивую страну, где 27 государственных театров, которые ведут активную гастрольную деятельность. Мы совершенно не ожидали такого интереса, но он был очень приятен. Мы привезли в Россию только самые лучшие воспоминания. Надеюсь, что мы с артистами вернемся туда когда-нибудь еще!

- Как вас принимала азербайджанская публика? Одинаково ли юные зрители в России и в Азербайджане реагируют на ваши постановки?

- Публика к нашему приятному удивлению была русскоязычная. Большой процент населения Баку, да и всего Азербайджана - русскоязычные. А если граждане имеют такую культуру, то нужно обращать внимание на это и что-то для них делать. В этом плане в Азербайджане все делают правильно. У них в Баку есть великолепный Русский драматический театр, очень развита гастрольная деятельность. Но и в целом азербайджанцы очень хорошо владеют русским языком. Это было ясно по реакции на действия в спектакле: где нужно было смеяться - там они смеялись, когда персонажи делали что-то не то - злились. Публика была замечательная! Бакинские дети очень театральные! А разница… дети везде есть дети. Нет никакой разницы между российскими и азербайджанскими детьми, потому что истинные человеческие ценности, которые прививаются мудростью спектакля, они же везде одинаковые.

-Культура России и культура Кавказа очень тесно связаны между собой. Как Вы считаете - что даёт нашим культурам такое взаимопроникновение?

-Нас очень много вещей связывает: Кавказ – это когда-то бывший Советский Союз и этот факт нас в первую очередь связывает. Во вторую очередь, такова сила искусства: театр выполняет связующую роль между народами и культурами. Потому что язык искусства один, и он понятен в любом государстве и обществе.

-Насколько, на Ваш взгляд, важен культурный обмен между Россией и Азербайджаном?

- Конечно же важен, как и важен между любыми другими государствами и странами. Потому что в сегодняшнем разрозненном мире очень важно иметь дружеские отношения с другими народами, какие существуют между россиянами и азербайджанцами.