Чай из лепестков розы – аристократическое лекарство (ФОТО)

2017-04-28 19:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Современный человек нередко оказывается в состоянии прострации, смятения, растерянности. В таком случае возникает острая необходимость в ощущении душевного равновесия, гармонии с окружающим миром и природой. Для достижения желаемого стоит воспользоваться мудростью наших предков. Панацеей от перечисленных «недугов» является чай из лепестков чайной розы. Достаточно вдохнуть полной грудью невероятный аромат этого чарующего напитка, а затем сделать всего один глоток и настроение улучшиться, словно по взмаху волшебной палочки.

Секретом столь впечатляющего эффекта является роза, которую по праву считают королевой мира цветов, ведь помимо пьянящего аромата она может похвастаться удивительными целебными свойствами. Древние врачи знали, что чай из розы обладает освежающим эффектом, восстанавливает мыслительные функции мозга, нормализует работу сердца.

Несколько столетий розу и отвары на ее основе причисляли к «аристократическим лекарствам». Сочетание меда и лепестков этого замечательного растения позволяет получить эффективное средство для лечения многих заболеваний.

об этом и многом другом в очередной передаче Рены Байрамгызы "Sağlam Nəsil" ("Здоровое поколение") на Lider TV, сообщили Trend Life в пресс-службе проекта. Передача выходит по субботам в 18:00. Повтор - в 14:00 в воскресенье. Вы можете смотреть спутниковое телевидение Lider TV на следующих частотах: Azerspace 1 46° в.д. Частота (МГц) - 11135, поляризация - H. Скорость поток (SR) - 27500, FEC - 5/6.

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