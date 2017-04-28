В Норвегии будет построен первый в мире судоходный тоннель (ВИДЕО, ФОТО)

2017-04-28 19:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Норвежское море Стадхавет считается одним из самых опасных в этой области. Еще викинги предпочитали обходить это место стороной или тянуть свои лодки по суше, лишь бы не пересекать опасные воды вплавь. Море Стадхавет штормит не менее 100 дней в году, и множество судов, а также их команды подвергаются огромной опасности. Идея строительства первого в мире судоходного туннеля, который позволял бы избежать попадания в это море, родилась еще в 70-х годах прошлого века, но лишь сейчас достигнут тот технологический уровень, который позволяет это сделать.

Туннель получил название Stad Ship Tunnel, и он даст возможность совершать безопасный проход через море Стадхавет 70-120 судам ежедневно. Парламент Норвегии выделил сумму в миллиард норвежских крон (порядка 118 миллионов долларов) на начало строительства данного сооружения, а общий бюджет проекта, по подсчетам экспертов, составит 2,3 миллиарда норвежских крон (примерно 272 миллиона долларов). Но если авторы проекта уложатся в насеченные сроки, то совсем скоро Норвегия получит большую архитектурную достопримечательность. Строительство начнется уже в 2019 году.

Об этом и многом другом - в передаче Заура Алиева о технологических новинках Texno Park на Lider TV. Передача выходит в эфир в 16:00 по воскресеньям. Повтор - во вторник, в 21:00 на Lider TV. Спутниковое телевидение Lider TV можно смотреть на следующих частотах: Azerspace 1 46° в.д. Частота, мГц - 11135, поляризация - H, скорость потока (SR) - 27500, FEC - 5/6.

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