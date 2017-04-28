Тиллерсон оценил способность КНДР нанести удар по США

2017-04-28 19:32 | www.apa.az | 2

Госсекретарь Рекс Тиллерсон считает, что в будущем у КНДР появится возможность нанести удар по США, поэтому Вашингтон не может оставаться безучастным.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил на заседании Совбеза ООН по проблеме КНДР.

«Угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио реальна. Это лишь вопрос времени, когда Северная Корея будет обладать возможностями, чтобы нанести удар по США… С учетом такой риторики США не могут просто оставаться безучастными», — заявил Тиллерсон.

Он высказался за усиление финансовой изоляции Северной Кореи и введения против Пхеньяна новых ограничений. По его словам, нет оснований считать, что КНДР изменит поведение в рамках текущего режима санкций.

«Дипломатическое и финансовое давление на КНДР будет поддержано готовностью противостоять агрессии Пхеньяна с применением военных действий, если это будет необходимо», — добавил госсекретарь.

«Мы будем без колебаний вводить санкции против компаний и лиц из третьих стран, которые поддерживают незаконную деятельность КНДР», — заверил Тиллерсон.

При этом госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон не стремится к смене режима в КНДР или дестабилизации Азиатско-Тихоокеанского региона.