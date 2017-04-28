Всю ответственность за напряженность на линии соприкосновения несет руководство Армении - МИД Азербайджана

2017-04-28 19:15 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - В первую очередь хотел бы задать вопрос: что делают солдаты Армении на суверенных территориях Азербайджана?

Об этом сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем комментарии Trend в связи с очередными антиазербайджанскими высказываниями главы пресс-службы МИД Армении.

Последняя напряжённость, сопровождающаяся человеческими потерями, в очередной раз подтверждает хрупкость мира на линии соприкосновения войск, отметил Гаджиев.

Присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является главным источником напряженности и нарушения режима прекращения огня, сказал официальный представитель МИД.

"Руководство Армении уклоняется от вывода войск с оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют резолюции Совета безопасности ООН. Поэтому всю ответственность за напряженность на линии соприкосновения несет руководство Армении", - сказал Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)