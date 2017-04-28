Больше всего баллов Украина получила от Азербайджана

2017-04-28 19:41 | www.oxu.az | 4

Евровидение-2017 стартует в Киеве уже 7 мая. Украина будет принимать участие в конкурсе в 14-й раз. За этот период обрисовались конкретные сторонники нашей страны на Евровидении.

Как передает Oxu.Az, cайт «24» подсчитал, какие баллы от кого получала Украина, и оценить, чего ожидать на Евровидении в этом году.

При подсчете учитывали оценки судей и голосование зрителей.

Самыми благосклонными к украинцам на Евровидении является Азербайджан. Средний балл, который граждане нашей страны присуждали украинским исполнителям, равен 9,63.

В первой пятерке оказались также Белоруссия, Польша, Грузия и Молдова. Все они давали Украине на Евровидении в среднем не менее 8-ми баллов.

Далее в первой десятке – Чехия, Италия, Россия, Армения и Латвия. От них Украина в среднем получала 6-7 баллов.

Сайт также подсчитал сумму баллов, которую украинцы отдали каждой стране за всю историю участия в Евровидении. Фаворитами украинцев оказались... россияне. Общий балл, отданный Российской Федерации на Евровидении – 110.

На втором месте с 74-мя баллами – Азербайджан. Третьей у украинцев на Евровидении стала Молдова (49 баллов).

В первой десятке по баллам от Украины на Евровидении оказались также Армения, Грузия, Норвегия, Швеция, Беларусь, Польша и Сербия.

С.Б.

