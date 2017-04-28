Микроавтобус со школьниками попал в аварию на западе Грузии

2017-04-28 20:14 | www.apa.az | 4

Трое детей пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса недалеко от Кутаиси.

Как передает АПА со ссылкой на телеканал «Рустави 2», микроавтобусе находились школьники из города Зестафони, которые отправились на экскурсию в Гелатский монастырь. Машина, в которой они находились, столкнулась с «Камазом».

Пострадавшие школьники были доставлены в Национальный центр интервенционной медицины в Кутаиси. Их жизни не угрожает опасность.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.