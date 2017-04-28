В Пентагоне заявили в возможной ликвидации лидера ИГ в Афганистане

2017-04-28 20:59 | www.apa.az | 3

Лидер отделения террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане мог быть убит в четверг в результате спецоперации США и афганских сил безопасности.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Целью операции был эмир ИГ в Афганистане Абдул Хасиб. У нас нет подтверждения, что он был уничтожен, но он был целью… Подозреваем, что он был убит в результате операции", заявил Дэвис на брифинге.

Он напомнил, что в операции участвовали 50 американских рейнджеров и 40 афганских военных.