Могерини: “Евросоюз не приостанавливал переговоры о вступлении Турции в ЕС”

2017-04-28 21:26 | www.apa.az | 4

Евросоюз не приостанавливал переговоры о вступлении Турции в ЕС

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 28 стран союза.

"Переговорный процесс продолжается, он не приостановлен. Но мы сейчас не работаем над открытием новых глав", - сказала она. По ее словам, Евросоюз признает результаты референдума в Турции и заинтересован в стабильности страны.