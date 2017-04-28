США ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды" в Йемене

2017-04-28 21:54 | www.apa.az | 4

В результате авиаудара США в Йемене уничтожен один из командиров группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове".

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Силы США уничтожили Абдул Ахмеда аль-Алаки. Мы подтверждаем его смерть в результате удара 23 апреля в Йемене", — сказал Дэвис на брифинге.

По его словам, также были уничтожены еще семь боевиков группировки.

Дэвис также сообщил, что в результате спецоперации США и афганских сил безопасности в провинции Нангархар в четверг были уничтожены 35 боевиков группировки "Исламское государство".