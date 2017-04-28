В США экс-президента Джорджа Буша-старшего выписали из госпиталя

2017-04-28 22:10 | www.apa.az | 3

Экс-президент США Джордж Буш-старший выписан из госпиталя.

Как сообщает АПА, об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя бывшего президента.

Президент Джордж Буш был доставлен в госпиталь города Хьюстон (штат Техас) в середине апреля для наблюдения в связи с непрекращающимся кашлем. Позднее было диагностировано, что у Буша-старшего "легкий случай пневмонии", но он получил надлежащее лечение.

По данным представителя Буша Джима Макгрэта, экс-президента выписали в пятницу.