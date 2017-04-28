Трамп: “Число нелегалов на юге США сократилось на 73%”

2017-04-28 22:49 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что число нелегальных иммигрантов на южной границе страны сократилось с момента его прихода к власти на 73%.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом президент сказал, выступая в штате Джорджия.

По его словам, "именно поэтому нам нужна стена" на границе с Мексикой.

Президент напомнил, что многие теракты на территории США, "от терактов 11 сентября 2001 года до взрывов на марафоне в Бостоне" устроили террористы, приехавшие в США из других стран. В данной связи Трамп подчеркнул, что "иммиграционная безопасность - это национальная безопасность".