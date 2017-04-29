Южная Корея предложила рассмотреть вопрос о членстве КНДР в ООН

2017-04-29 00:05 | www.apa.az | 4

Южная Корея предлагает рассмотреть вопрос о том, может ли КНДР оставаться членом ООН.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бён Се на специальном заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Мы могли бы принять столь мощные меры, как прекращение поставок сырой нефти в Северную Корею и серьезно рассмотреть вопрос том, может ли Северная Корея, которая является давним и серьезным нарушителем, быть членом ООН", - сказал он.

При этом министр отметил, что Южная Корея хочет вернуть КНДР за стол переговоров "ради подлинной денуклеаризации", а не "поставить страну на колени".