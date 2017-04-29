Парламент Албании избрал своего спикера Илира Мету новым президентом страны

2017-04-29 00:22 | www.apa.az | 4

Парламент Албании избрал сегодня своего спикера Илира Мету новым президентом страны.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, голосование состоялось несмотря на бойкот работы Народного собрания оппозицией.

В ходе голосования в пятницу в поддержку Илира Меты высказались 87 депутатов, большинство из которых представляют правящую коалицию. В нее входят Албанская социалистическая партия во главе с премьер-министром Эли Рамой и "Социалистическое движение за интеграцию", лидером которого является вновь избранный глава государства Илир Мета. Новому президенту Албании 48 лет. В 1999-2002 года Илир Мета занимал пост премьер-министра страны.