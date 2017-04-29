В результате теракта в центре Багдада погибли шесть человек
2017-04-29 00:51 | www.apa.az | 4
По меньшей мере шесть человек погибли, семь получили ранения в результате взрыва, прогремевшего сегодня в центральной части Багдада.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По имеющимся данным, в столичном квартале Эль-Каррада взлетел на воздух заминированный автомобиль.
Ни одна из действующих в Ираке экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за вылазку.